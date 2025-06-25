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        Mersin'de iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:35
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        Mersin'de iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 6 Mayıs'ta bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlılar A.K. ve S.U'yu yakaladı.

        Ekipler, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla M.C.Y. ve N.S'yi de gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve S.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılardan A.K. ve S.U'nun, motosikletle gelip camlarını kırdıkları iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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