Mersin'de motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte seyir halindeyken yakalandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte seyir halindeyken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü jandarma ekiplerince durduruldu.
Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğunu belirlendi.
İşlemleri için jandarmaya götürülen sürücüye 18 bin 872 lira idari para cezası verildi.
Sürücünün trafikte seyir halindeyken durdurulması ve işlem yapılması jandarma motosikletindeki kamerayla kaydedildi.
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