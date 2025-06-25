Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte seyir halindeyken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte seyir halindeyken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü jandarma ekiplerince durduruldu.

        Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğunu belirlendi.

        İşlemleri için jandarmaya götürülen sürücüye 18 bin 872 lira idari para cezası verildi.

        Sürücünün trafikte seyir halindeyken durdurulması ve işlem yapılması jandarma motosikletindeki kamerayla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Mersin'de ruhsatsız "takviye edici gıda" üretilen tesis mühürlendi
        Mersin'de ruhsatsız "takviye edici gıda" üretilen tesis mühürlendi
        Bozyazı'da öğrencilere yenilikçi yöntemlerle İngilizce eğitimi verilecek
        Bozyazı'da öğrencilere yenilikçi yöntemlerle İngilizce eğitimi verilecek
        Tarsus Doğa Parkı, yeni yavrularla renklendi
        Tarsus Doğa Parkı, yeni yavrularla renklendi
        'Akkuyu NGS, Gülnar ve çevresini sürdürülebilir kalkınmanın örnek bölgeleri...
        'Akkuyu NGS, Gülnar ve çevresini sürdürülebilir kalkınmanın örnek bölgeleri...
        Mersin'de iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de turizm bölgesindeki 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza ke...
        Mersin'de turizm bölgesindeki 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza ke...