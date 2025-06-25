Mersin'de motosiklet çaldığı belirlenen sürücü trafikte yakalandı

Sürücünün trafikte seyir halindeyken durdurulması ve işlem yapılması jandarma motosikletindeki kamerayla kaydedildi.

İşlemleri için jandarmaya götürülen sürücüye 18 bin 872 lira idari para cezası verildi.

Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğunu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü jandarma ekiplerince durduruldu.

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