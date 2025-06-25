Bozyazı'da öğrencilere yenilikçi yöntemlerle İngilizce eğitimi verilecek

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Erasmus+ Programı kapsamındaki "Öğrenciler UDL aracılığıyla İleri Kaynaklar ve Teknoloji ile İngilizce'de Ustalaşıyor" başlıklı stratejik ortaklık projesine yaptığı başvuru kabul edildi.

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