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        Mersin'de ruhsatsız "takviye edici gıda" üretilen tesis mühürlendi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde "takviye edici gıda" adı altında ruhsatsız üretim yapıldığı belirlenen tesis kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:16
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        Mersin'de ruhsatsız "takviye edici gıda" üretilen tesis mühürlendi
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde "takviye edici gıda" adı altında ruhsatsız üretim yapıldığı belirlenen tesis kapatıldı.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çavak Mahallesi'nde "takviye edici gıda" üretilen tesisin ruhsatsız olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adrese giden ekipler, üretim alanında ambalaj ve paketleme makineleri, çeşitli sıvı ve kimyasal maddeler ile endüstriyel üretime yönelik ekipmanlar buldu.

        İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı, etiketsiz, bandrolsüz ve usulsüz üretim yapıldığı belirlenen tesis mühürlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek için denetimleri sürdüreceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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