Mersin'de ruhsatsız "takviye edici gıda" üretilen tesis mühürlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek için denetimleri sürdüreceklerini belirtti.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı, etiketsiz, bandrolsüz ve usulsüz üretim yapıldığı belirlenen tesis mühürlendi.

Adrese giden ekipler, üretim alanında ambalaj ve paketleme makineleri, çeşitli sıvı ve kimyasal maddeler ile endüstriyel üretime yönelik ekipmanlar buldu.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çavak Mahallesi'nde "takviye edici gıda" üretilen tesisin ruhsatsız olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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