Anamur yaylalarında vaaz ve irşad programları düzenleniyor
Anamur Müftülüğünce ilçeye bağlı yaylalarda vaaz ve irşad programları gerçekleştiriliyor.
Anamur Müftülüğünce ilçeye bağlı yaylalarda vaaz ve irşad programları gerçekleştiriliyor.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan öncülüğünde başlatılan programlarda müftülük ekipleri vatandaşlarla bir araya geliyor.
Yaylalarda gerçekleştirilen buluşmalarda manevi değerler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.
Programlar yaz boyunca devam edecek.
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