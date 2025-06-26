Mersin'de aranan hükümlü dron destekli operasyonda yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dron destekli operasyon kapsamında ekipler, şüpheli D.A. ve B.B'yi de gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemede İ.A'nın havalandırma boşluğuna ve tuvalet giderine 571 gram esrar attığı belirlendi.

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