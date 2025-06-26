Mersin'de özel güvenlik görevlilerinden İl Emniyet Müdürü Karabörk'e ziyaret
Mersin'de özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.
Mersin'de özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.
Farklı kurumlarda görev yapan güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Karabörk ile makamında görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabörk, görevlilerin Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.
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