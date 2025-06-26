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        Mersin'de özel güvenlik görevlilerinden İl Emniyet Müdürü Karabörk'e ziyaret

        Mersin'de özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:55
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        Mersin'de özel güvenlik görevlilerinden İl Emniyet Müdürü Karabörk'e ziyaret
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        Mersin'de özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

        Farklı kurumlarda görev yapan güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Karabörk ile makamında görüştü.​​​​​​​

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabörk, görevlilerin Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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