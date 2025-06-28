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        Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları için hazırlık toplantısı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yaz Kur'an Kursları öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:27
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        Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları için hazırlık toplantısı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yaz Kur'an Kursları öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı, 2025 yılı Yaz Kur’an Kursları öncesinde ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, Kur'an kurslarının manevi ve eğitsel boyutları ele alındı.

        Müftü Avcı, Kur'an kurslarının sadece bilgi aktaran bir eğitim değil, çocukların gönüllerine dokunan, İslam'ın güzel ahlakıyla tanıştıran bir süreç olması gerektiğini vurguladı.

        Çocuklara küçük yaşta iman bilinci kazandırmanın önemine dikkati çeken Avcı, din görevlilerinin sadece öğretici değil, aynı zamanda çocukların dünyasına inen ve onlara örnek olan rehberler olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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