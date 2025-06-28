KKTC'li piyanist Rüya Taner Anemurium Antik Kenti'nde konser verdi

Konsere Anamur Kaymakamı Kemal Duru, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel, il ve ilçe protokolü üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Yücelen Vakfı sponsorluğundaki konser "Taşlar ve Tınılar: Kıbrıs'tan Anemurium'a müzikal bir yolculuk" temasıyla gerçekleştirildi.

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