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        KKTC'li piyanist Rüya Taner Anemurium Antik Kenti'nde konser verdi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nin Odeon'unda piyano dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:43
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        KKTC'li piyanist Rüya Taner Anemurium Antik Kenti'nde konser verdi
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nin Odeon'unda piyano dinletisi sundu.

        Yücelen Vakfı sponsorluğundaki konser "Taşlar ve Tınılar: Kıbrıs'tan Anemurium'a müzikal bir yolculuk" temasıyla gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 2,5 saat süren konserde Taner, çeşitli eserler icra etti.

        Sanatçının performansı izleyenlerden alkış aldı.

        Konsere Anamur Kaymakamı Kemal Duru, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel, il ve ilçe protokolü üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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