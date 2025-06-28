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        Mersin'de otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

        Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü, jandarmaya teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:54 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:54
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        Mersin'de otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
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        Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü, jandarmaya teslim oldu.

        Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkisinde dün Durmuş Şıkşık'a çarpan plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünün Abdurrahman G. olduğu belirlendi.

        Kazadan sonra kaçan zanlı, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

        Mut ilçesinde dün park ettiği aracından inen Şıkşık'a çarpan otomobilin sürücüsü kaçmış, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şıkşık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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