Mersin'de otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Mut ilçesinde dün park ettiği aracından inen Şıkşık'a çarpan otomobilin sürücüsü kaçmış, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şıkşık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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