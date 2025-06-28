Mersin'de otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü, jandarmaya teslim oldu.
Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü, jandarmaya teslim oldu.
Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkisinde dün Durmuş Şıkşık'a çarpan plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünün Abdurrahman G. olduğu belirlendi.
Kazadan sonra kaçan zanlı, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.
Mut ilçesinde dün park ettiği aracından inen Şıkşık'a çarpan otomobilin sürücüsü kaçmış, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şıkşık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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