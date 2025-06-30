Başsavcı Tanju Çatlı'dan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Başsavcı Tanju Çatlı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve hakim Buket Çatlı, makamında görüştükleri Kaymakam Duru'ya görevinde başarı diledi.
Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.