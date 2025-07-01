Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evleri, iş yeri ve depolarındaki aramada 14 gümrük kaçağı cep telefonu, 46 tablet, 6 akıllı saat, 765 şarj cihazı adaptörü, 8 müzik kutusu, 148 cep telefonu kılıfı, 5 telefon bataryası, güvenlik kamerası, ruhsatsız tabanca ve 2 milyon lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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