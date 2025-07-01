Mersin'de nişanlısını tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Cezada indirim uygulamayan heyet, olayda kullanılan ve yeri tespit edilemeyen tabanca nedeniyle de sanık hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.

Son sözü sorulan sanık Aslan, "Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Kararı yüce mahkemenize bırakıyorum." dedi.

Duruşmada gözyaşını tutamayan anne Sabahat Sağlam da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığa "takdir indirimi" uygulanmamasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

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