Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de nişanlısını tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Mersin'de nişanlısı İrem Sağlam'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de nişanlısını tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de nişanlısı İrem Sağlam'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Turan Aslan (29), tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanığın, bir önceki celsede açıklanan mütalaaya ilişkin heyete sunulan yazılı savunmasını okudu.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığa "takdir indirimi" uygulanmamasını istedi.

        Duruşmada gözyaşını tutamayan anne Sabahat Sağlam da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Son sözü sorulan sanık Aslan, "Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Kararı yüce mahkemenize bırakıyorum." dedi.

        - "İyi hal indirimi" uygulanmadı

        Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

        Cezada indirim uygulamayan heyet, olayda kullanılan ve yeri tespit edilemeyen tabanca nedeniyle de sanık hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.

        - Olay ve dava süreci

        Akdeniz ilçesinde 9 Aralık 2023'te Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki nişanlısı İrem Sağlam'ı evinde tabancayla öldüren Mehmet Turan Aslan, daha sonra kaçmıştı. Kahramanmaraş'ta 6 Ocak 2024'te gözaltına alınan Aslan, tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"

        Benzer Haberler

        İrem'i öldüren nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet
        İrem'i öldüren nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet
        Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülend...
        Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülend...
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
        Uydu takip cihazı takılan 'Soli', Akdeniz'in sularına bırakıldı
        Uydu takip cihazı takılan 'Soli', Akdeniz'in sularına bırakıldı
        'Akkuyu NGS, firmamıza nükleer alanda yetkinlik kazandırdı'
        'Akkuyu NGS, firmamıza nükleer alanda yetkinlik kazandırdı'