MHP Anamur İlçe Başkanlığından Emniyet Müdürü Özer'e ziyaret

İlçe Emniyet Müdürü Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yayla'ya teşekkür etti.

MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'i ziyaret etti.

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