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        MHP Anamur İlçe Başkanlığından Emniyet Müdürü Özer'e ziyaret

        MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:36
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        MHP Anamur İlçe Başkanlığından Emniyet Müdürü Özer'e ziyaret
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        MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'i ziyaret etti.

        İlçe Başkanı Mehmet Yayla, Özer'e yeni görevinde başarılar diledi.

        İlçe Emniyet Müdürü Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yayla'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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