Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar'dan veda ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Çatlı da, Emniyet Müdürü Umar ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Umar, ziyarette görev süresi boyunca desteklerinden dolayı Başsavcı Çatlı'ya teşekkür etti.

Mersin'e tayin olan Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, veda ziyaretleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

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