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        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar'dan veda ziyareti

        Mersin'e tayin olan Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, veda ziyaretleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:47
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        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar'dan veda ziyareti
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        Mersin'e tayin olan Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, veda ziyaretleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

        Umar, ziyarette görev süresi boyunca desteklerinden dolayı Başsavcı Çatlı'ya teşekkür etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Çatlı da, Emniyet Müdürü Umar ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

        Başsavcı Çatlı, Emniyet Müdürü Umar'a günün anısına Türk bayrağı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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