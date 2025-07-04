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        Mersin'de daha önce de temizlenen evden 6 ton çöp çıktı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde daha önce ekipler tarafından 3 kez temizlenen evden 6 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:37
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        Mersin'de daha önce de temizlenen evden 6 ton çöp çıktı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde daha önce ekipler tarafından 3 kez temizlenen evden 6 ton çöp çıkarıldı.

        Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Turgut Türkalp Mahallesi sakinleri, 70 yaşındaki bir kadına ait daireden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce 3 kez temizledikleri dairede çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

        Ekiplerin çalışması sonucu evden toplanan 6 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

        Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresi ilaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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