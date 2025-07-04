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        Mersin'de denize giren kişi boğuldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 74 yaşındaki kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:21
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        Mersin'de denize giren kişi boğuldu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 74 yaşındaki kişi boğuldu.

        Tömük Mahallesi sahilinde denize giren Mehmet A'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarılan Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen Mehmet A'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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