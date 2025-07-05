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        Mersin'de oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:31 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:31
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        Mersin'de oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz şüpheliler silah ve av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

        Saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, iş yeri sahibi Ali Çoban'ın (26) hayatını kaybettiğini, B.S'nin (34) de yaralandığını belirledi.

        B.S, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ali Çoban'ın cesedi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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