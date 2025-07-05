Mersin'de oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz şüpheliler silah ve av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

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