Mersin Spor İngiliz basketbolcu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaştı

Açıklamada, "İngiliz pivotumuz, geçtiğimiz sezonda savunmadaki etkinliği, ribauntlardaki hakimiyeti ve enerjisiyle takımızın gücüne güç katmıştır. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında, Olaseni ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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