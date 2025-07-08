Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İlçe Emniyet Müdürü Özer'e ziyaret
Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'e ziyarette bulundu.
Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'e ziyarette bulundu.
Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye atanan Özer''e yeni görevinde başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer de basın mensuplarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.