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        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:57
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        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Abdurrahman Mimkara idaresindeki 01 TC 678 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çamtepe Kavşağı mevkisinde S.A. yönetimindeki Kıbrıs plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Aysel Mimkara yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ve eşi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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