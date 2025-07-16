Mersin'de fuhuş operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suç gelirinden elde edildiği belirlenen 15 tapu ve 23 araca ele konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine operasyon düzenlendi.

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