Adana ve Mersin'in ilçelerinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Adana ve Mersin'in ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve ilçe protokolünün katılımıyla Göç Yolu'nda başlayan yürüyüş, Türk Büyükleri Meydanı'nda sona erdi.

Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mehteran ekibinin gösteri sunduğu programda, Kaymakam Arslanköylü ve Belediye Başkanı Mustafa Atlı konuşma yaptı.

Aladağ'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe meydanında program düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.

Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, buradaki konuşmasında, "15 Temmuz, milletimizin dik duruşunun ve iradesinin ne denli kudretli ve kuvvetli olduğunun tarihe bir kez daha ispat edildiği gündür." dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşure ikram edildi.

- Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde de hükümet konağı önünde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.