Mersin sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki sahilde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.
Ekipler, kıyıdaki ölü balıkların tamamının "kefal" cinsi olduğunu belirleyerek, balıklardan ve deniz suyundan numune aldı.
Öte yandan, ölü balıkların bulunduğu sahildeki denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.
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