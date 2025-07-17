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        Mersin sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:17
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        Mersin sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde ölü balıklar görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki sahilde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.

        Ekipler, kıyıdaki ölü balıkların tamamının "kefal" cinsi olduğunu belirleyerek, balıklardan ve deniz suyundan numune aldı.

        Öte yandan, ölü balıkların bulunduğu sahildeki denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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