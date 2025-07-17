Mersin'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Selçuk Peker yaşamını yitirdi.

Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki Peker, görev başındayken rahatsızlandı.

Ambulansla ilçedeki hastaneye götürülen Peker, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis memuru Peker, hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene, Peker'in eşi ve çocukları, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Peker'in naaşı, dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.