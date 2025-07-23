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        Mersin'deki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. dönem arkeolojik çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:09
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        Mersin'deki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
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        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. dönem arkeolojik çalışmalar başladı.

        Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.

        Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığındaki ekipte, farklı üniversitelerden akademisyen, arkeolog, antropolog ve sanat tarihçileri yer alıyor.

        Ekibe, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzmanlar ve öğrenciler de eşlik ediyor.

        - Bakım, onarım ve restorasyon yapılacak

        Kazı başkanı Kızılarslanoğlu, gazetecilere, Elaiussa Sebaste'nin, Milattan Önce 2. yüzyıldan Milattan Sonra 7. yüzyılın başına kadar önemli bir üretim, ticaret ve liman kenti olduğunu söyledi.

        Antik kentte, tiyatro, tapınak, hamam ve nekropol gibi çok sayıda kamusal ve dini yapının yer aldığını belirten Kızılarslanoğlu, ​​şöyle konuştu:

        "Sadece arazi kazıları değil aynı zamanda bitki temizliği, çevre düzenleme, yayına hazırlık ve buluntu değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Alan içerisinde özellikle zemin döşemelerinde ve kazı evindeki depolarımızda bulunan eserlerde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarımız sürüyor."

        Kızılarslanoğlu, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında arkeolojik çalışmaların yıl boyunca yapılacağını, çalışmalara daha sonra İtalya'dan bir ekibin dahil olacağını anlattı.

        Yürütülecek işlemleri değerlendiren Kızılarslanoğlu, "Kazı çalışmalarını, üretim alanı olarak belirlediğimiz kentin Adana kısmında bulunan noktada başlattık. Daha önce burada çalışmalar yapılmıştı, devam ettiriyoruz. Yine satış alanı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı grubu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yakın noktada bulunan küçük hamam yapısının içerisindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonunu da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Hedef nekropolün turizme açılması

        Antik kentteki nekropolde de çalışmaların devam edeceğini dile getiren Kızılarslanoğlu, şunları kaydetti:

        "Kuzey bölümündeki mezarların olduğu alanda çok ilerleme kaydettik. Oradaki çalışmalarımız yıllardır devam ediyordu. Alanı bitki örtüsünden tamamen temizledik ve birçok mezar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Buradaki alanın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da turizme açılmasını hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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