Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol görevine başladı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, görevine başladı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Başsavcı Çelikkol, kente geldi.
Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde hakim ve cumhuriyet savcıları ile personelle selamlaştı.
Karşılama programının ardından Çelikkol, yeni görevine başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.