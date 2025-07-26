Mersin'de eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Deveci Mahallesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında Esat Veli Şencan (25), bacağından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Şencan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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