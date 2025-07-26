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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:57
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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

        Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görevli 25 kişilik itfaiye ekibinin de 1 söndürme aracı ve 3 su tankeriyle katıldığı çalışmalara, vatandaşlar traktörleriyle su taşıyarak destek veriyor.

        - 4 mahalle tedbiren tahliye edildi

        Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltıldı.

        Ekipler, mahallelerin çevresinde önlem aldı.

        - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen ile Vali Toros çalışmaları takip etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile Vali Atilla Toros, sahada inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.

        Gümen ve Toros, daha sonra Taşucu Mahallesi'nde konuşlandırılan Yangın Yönetim Aracı'nda söndürme faaliyetlerini takip etti.

        Vali Toros, gazetecilere, saat 01.50'de başlayan yangına 10 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.

        Adana ile Hatay'dan takviye personel ve araç gönderildiğini, sahada 526 kişinin aktif görev aldığını belirten Toros, "Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söndürme faaliyetleri sırasında 4 vatandaşımız ve 4 personelimiz hafif şekilde dumandan etkilenme suretiyle hastanemize başvurdular. Bunlardan 7'si taburcu oldu. Bir vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam ediyor." dedi.

        Toros, şunları kaydetti:

        "Tarım ve Orman Bakanı'mız arayıp konuyla ilgili bizzat talimatlarını verdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcı'mız Ahmet Gümen ile tekrar sahayı dolaşacağız. Araçların konumlanma yerleri, kontrol altına alınma ve diğer çalışmaları yerinde bir kez daha inceleyerek son talimatlarımızı vermiş olacağız. Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, tam gücüyle Silifke'de meydana gelen yangının kontrol altına alınması ve akabinde söndürülmesiyle alakalı çalışmalarına devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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