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        Mersin'de 29 yıl 5 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 29 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:53
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        Mersin'de 29 yıl 5 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 29 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Çeşmeli mevkisinde yol kontrol noktasında 11 suçtan 29 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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