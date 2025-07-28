Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Kaymakam Duru, vatandaşların isteklerini yerinde inceleyip çözüm önerileri sunduklarını belirterek, kamu hizmetlerinin mahallelere daha hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kamu kurumlarının müdürleri ve muhtarların eşlik ettiği Duru, vatandaşlarla görüştü, sorunları ve talepleri dinledi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

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