Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Duru, Kızılaliler, Kaşdişlen ve Karalarbahşiş mahallelerine ziyarette bulundu.

        Kamu kurumlarının müdürleri ve muhtarların eşlik ettiği Duru, vatandaşlarla görüştü, sorunları ve talepleri dinledi.

        Kaymakam Duru, vatandaşların isteklerini yerinde inceleyip çözüm önerileri sunduklarını belirterek, kamu hizmetlerinin mahallelere daha hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da polis ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendir...
        Bozyazı'da polis ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendir...
        Mersin'de 29 yıl 5 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Mersin'de 29 yıl 5 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor
        Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor
        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hastane çalışanını öldürümesine ilişkin soruşturmada 2 kardeş tutuklandı
        Hastane çalışanını öldürümesine ilişkin soruşturmada 2 kardeş tutuklandı
        Anne ve kızın cinayet şüphelisi aranıyor
        Anne ve kızın cinayet şüphelisi aranıyor