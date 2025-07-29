Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Mersin'de bazı kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık amaçlı kullandıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de bazı kişilerin banka hesaplarını dolandırıcılık amaçlı kullandıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı kişilerin banka hesaplarını para karşılığında satın alıp dolandırıcılık amaçlı kullanan zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu 18 şüphelinin adresleri belirlendi.

        Adreslere özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda 18 zanlı yakalandı.

        İkametlerdeki aramada çok sayıda banka kartı ve cep telefonu ile 683 bin lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Mersin'de bir çocuk pasajda ölü bulundu
        Mersin'de bir çocuk pasajda ölü bulundu
        Mersin'de evinde rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
        Mersin'de evinde rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
        Mersin'de kavgada tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
        Mersin'de kavgada tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
        Parkta uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Parkta uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru mahalle ziyaretlerini sürdürdü
        Bozyazı'da polis ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendir...
        Bozyazı'da polis ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendir...