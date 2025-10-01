Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 1 kişinin öldüğü asansör kazasında yaşananlar güvenlik kamerasında

        Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan eşinin de ayağından yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:29
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü asansör kazasında yaşananlar güvenlik kamerasında
        Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan eşinin de ayağından yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

        Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda dün, asansörün -1'inci kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili binanın giriş katındaki kameranın kaydettiği görüntüde, Gökhan Kıyga'nın, arızalanan asansörde kalan eşine telefonla yardım çağırması yer alıyor.

        Kayıtta, asansörün düşmesinin ardından Kıyga'nın, eşini kurtarmak için kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor.

        Olaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        - Eşi ayağından yaralanmıştı

        Tarsus ilçesinde dün, apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra -1'inci kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.

        Olaya ilişkin Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

