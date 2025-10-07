Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Ramazan El G'nin (23) kullandığı traktör, Bahşiş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ramazan El G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
