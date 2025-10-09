Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor

SERKAN AVCİ - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin'de inşası süren santralde, günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme yapıldığını belirterek, "Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor." dedi.

Butckikh, Gülnar ilçesindeki inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nükleer santrallerin, elektrik enerjisi için en güvenli yöntemlerden biri olduğunu söyleyen Butckikh, "Nükleer enerji, karbondioksit emisyonlarını azaltır ve zararlı çevresel faktörlerin insanlara olan etkisini ortadan kaldırır. Diğer enerji kaynaklarında, termik ve hidroelektrik santrallerde bölgenin ekolojisinin tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Nükleer santrallerde ise bu durum söz konusu değil." diye konuştu.

Butckikh, Akkuyu NGS'nin güvenli şekilde çalışacağından emin olmak için çok sayıda ek kontrol türleri uyguladıklarını belirtti.

- "İnşaat atıkları dönüştürülüyor"

Akkuyu NGS'de çevre hassasiyetinin üst seviye tutulduğunu dile getiren Butckikh, şöyle devam etti: "Günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme türleri yürütüyoruz. Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor. Nükleer santralin yapımı sırasında sahaya atıl malzemeler veya bu bölgeye yabancı olan malzemeler getirmiyoruz. Nükleer santralin yapımında kullanılan inşaat malzemeleri sahada hazırlanıyor. Aynı zamanda burada oluşan inşaat atıkları bir depolama alanına atılıp bölgeye zarar vermiyor, geri dönüştürülüyor ve çevre açısından tamamen güvenli hale geliyorlar." Butckikh, projenin uygulandığı bölgede yaşadıklarını ve buranın temizliğine dikkat ettiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin çevre koruma mevzuatına saygı göstermenin, üstlendikleri yükümlülüklerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Butckikh, nadir hayvan türlerinin, deniz ve kara hayvanlarının, flora ve faunanın korunması gibi çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra sadece kıyıları değil, denizi de içeren çevre temizliği etkinliklerine katıldıklarını anlattı.

- "Atmosferi 18 milyon metreküp karbondioksitten kurtarmış olacağız" Nükleer santralin önemine işaret eden Butckikh, şöyle dedi: "Nükleer santralin çalışması sırasında üretmeyi planladığımız elektrik enerjisi sayesinde atmosferi yılda 18 milyon metreküp karbondioksitten kurtarmış olacağız. Bu, geleceğimizi garanti altına alacak. Eğer şimdi termik, gaz veya kömür santrallerindeki üretimi azaltırsak bu çabalarımızın çevre üzerindeki etkisini yakın gelecekte gerçekten görebileceğiz." ​​​​​​​- Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.