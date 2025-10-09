Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor

        SERKAN AVCİ - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin'de inşası süren santralde, günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme yapıldığını belirterek, "Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERKAN AVCİ - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin'de inşası süren santralde, günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme yapıldığını belirterek, "Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor." dedi.

        Butckikh, Gülnar ilçesindeki inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Nükleer santrallerin, elektrik enerjisi için en güvenli yöntemlerden biri olduğunu söyleyen Butckikh, "Nükleer enerji, karbondioksit emisyonlarını azaltır ve zararlı çevresel faktörlerin insanlara olan etkisini ortadan kaldırır. Diğer enerji kaynaklarında, termik ve hidroelektrik santrallerde bölgenin ekolojisinin tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Nükleer santrallerde ise bu durum söz konusu değil." diye konuştu.

        Butckikh, Akkuyu NGS'nin güvenli şekilde çalışacağından emin olmak için çok sayıda ek kontrol türleri uyguladıklarını belirtti.

        - "İnşaat atıkları dönüştürülüyor"

        Akkuyu NGS'de çevre hassasiyetinin üst seviye tutulduğunu dile getiren Butckikh, şöyle devam etti:

        "Günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme türleri yürütüyoruz. Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor. Nükleer santralin yapımı sırasında sahaya atıl malzemeler veya bu bölgeye yabancı olan malzemeler getirmiyoruz. Nükleer santralin yapımında kullanılan inşaat malzemeleri sahada hazırlanıyor. Aynı zamanda burada oluşan inşaat atıkları bir depolama alanına atılıp bölgeye zarar vermiyor, geri dönüştürülüyor ve çevre açısından tamamen güvenli hale geliyorlar."

        Butckikh, projenin uygulandığı bölgede yaşadıklarını ve buranın temizliğine dikkat ettiklerini söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin çevre koruma mevzuatına saygı göstermenin, üstlendikleri yükümlülüklerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Butckikh, nadir hayvan türlerinin, deniz ve kara hayvanlarının, flora ve faunanın korunması gibi çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra sadece kıyıları değil, denizi de içeren çevre temizliği etkinliklerine katıldıklarını anlattı.

        - "Atmosferi 18 milyon metreküp karbondioksitten kurtarmış olacağız"

        Nükleer santralin önemine işaret eden Butckikh, şöyle dedi:

        "Nükleer santralin çalışması sırasında üretmeyi planladığımız elektrik enerjisi sayesinde atmosferi yılda 18 milyon metreküp karbondioksitten kurtarmış olacağız. Bu, geleceğimizi garanti altına alacak. Eğer şimdi termik, gaz veya kömür santrallerindeki üretimi azaltırsak bu çabalarımızın çevre üzerindeki etkisini yakın gelecekte gerçekten görebileceğiz."

        ​​​​​​​- Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak

        Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

        Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.

        Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

        Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine katkı sağlayacak.

        Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk ev kontrollü yıkıldı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk ev kontrollü yıkıldı
        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes'ten şehit eşin...
        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes'ten şehit eşin...
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi defnedildi
        Mersin'de minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi defnedildi
        Mersin'de fiyat denetimlerinde 433 bin 742 lira ceza kesildi
        Mersin'de fiyat denetimlerinde 433 bin 742 lira ceza kesildi
        Müşteriye kötü muamelede bulunan pazarcıya 'tezgah kapatma' cezası
        Müşteriye kötü muamelede bulunan pazarcıya 'tezgah kapatma' cezası