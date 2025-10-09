Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.
Deniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Fidan ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Deniz, din görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
