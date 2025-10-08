Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk ev kontrollü yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tek katlı metruk evin kontrollü yıkımı yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk ve harabe durumdaki yapılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Barış Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evin kontrollü yıkımı için çalışma başlattı.

İlk olarak çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kepçe yardımıyla metruk evin yıkımını gerçekleştirdi.

Çevredeki yapılara zarar verilmemesi için özen gösterilen çalışmada aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla arazöz desteğiyle yapıya su sıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, metruk yapılarla mücadelenin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür metruk yapılar bir yandan görsel kirlilik oluşturarak kent estetiğini bozmakla birlikte, buraları oyun alanı haline getiren küçük çocuklarımız için de büyük tehlikeler yaratıyor. Bu tür yerler, zaman zaman madde bağımlısı kişilerin mekanına dönüştüğü için mahalle sakini vatandaşlarımız huzursuz oluyor, toplumsal sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu nedenle gerek sahada görevli ekiplerimizin yerinde tespitleri, gerekse bina sahipleri veya muhtarlarımızın talep ve şikayetleri üzerine belediyemiz encümeninde yasal süreçleri tamamlanan metruk yapıların yıkım çalışmaları aralıksız devam edecektir."​​​​​​​