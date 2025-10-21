Habertürk
        Mersin'de devrilen servis aracındaki 4 kişi yaralandı

        Mersin'de devrilen servis aracındaki 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hava yolu personelini taşıyan servis aracının tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:05
        Mersin'de devrilen servis aracındaki 4 kişi yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde hava yolu personelini taşıyan servis aracının tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bağlantı yolunda refüje çarpıp tarlaya devrildi.

        Kazada araçtaki 4 hava yolu personeli yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

