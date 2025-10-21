Mersin'de devrilen servis aracındaki 4 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hava yolu personelini taşıyan servis aracının tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hava yolu personelini taşıyan servis aracının tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bağlantı yolunda refüje çarpıp tarlaya devrildi.
Kazada araçtaki 4 hava yolu personeli yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.