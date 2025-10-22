Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Girbert Hoxha (Arnavutluk)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 8, Hayes 21, Burke 22, Geiselsoder 14, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Mompremier
Casademont Zaragoza: Leite 22, Ortiz 12, Fingall, Pueyo 15, Gueye 11, Hempe 7, Vorackova, Flores, Oma, Hermosa, Mawuli 12
1. Periyot: 20-16
Devre: 43-35
3. Periyot: 56-52
MERSİN
