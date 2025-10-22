Habertürk
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Giriş: 22.10.2025 - 21:28 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:28
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Girbert Hoxha (Arnavutluk)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 8, Hayes 21, Burke 22, Geiselsoder 14, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Mompremier

        Casademont Zaragoza: Leite 22, Ortiz 12, Fingall, Pueyo 15, Gueye 11, Hempe 7, Vorackova, Flores, Oma, Hermosa, Mawuli 12

        1. Periyot: 20-16

        Devre: 43-35

        3. Periyot: 56-52

        MERSİN

