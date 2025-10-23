Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Türk Sağlık-Sen'den Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret

        Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:08
        Türk Sağlık-Sen'den Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret
        Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

        Turhan, sendikal faaliyetler kapsamında makamında ziyarette bulunduğu Çatlı ile sohbet etti.

        Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyaret sonunda Turhan, Çatlı'ya Türk bayraklı çerçeve tablo takdiminde bulundu.

        

