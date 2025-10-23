Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener öğrencilerle buluştu

Şener, daha sonra Mersin Üçocak Ortaokulu ve Nasrettin Hoca Anaokulu'nu ziyaret etti.

Stantları gezen Şener, öğrenciler tarafından hazırlanan kodlama, robotik, yapay zeka ve dijital üretim temalı çalışmaları inceledi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Şener, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şenliğe katıldı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "CodeWeek Kodlama Şenliği"nde öğrencilerle bir araya geldi.

