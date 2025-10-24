Mersin'de kullanılmayan evde bir kişi ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan evde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi'nde vatandaşlar, kullanılmayan bir evden kötü koku gelmesi üzerine evi kontrol etti.

Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledikleri kişinin E.A.A. (21) olduğunu tespit etti.

Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.