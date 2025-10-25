Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de deniz kıyısına giysi ve tekstil atıklarını atan firma tespit edildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kıyısına yakın bölgeye çok sayıda giysi ve tekstil atığı bırakan firmanın tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de deniz kıyısına giysi ve tekstil atıklarını atan firma tespit edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kıyısına yakın bölgeye çok sayıda giysi ve tekstil atığı bırakan firmanın tespit edildiği bildirildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, 22 Ekim'de Karaduvar Mahallesi sahiline tonlarca giysi ve tekstil atığı dökülmesi üzerine Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği'ne başvuru yapıldı.

        Başvuru sonrasında yapılan incelemede, giysi ve tekstil atığını döken kamyonun plakası ve kayıtlı olduğu firma tespit edildi.

        Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        Bu arada, kamyonun giysi ve tekstil atığı bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, halk sağlığını tehdit eden, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Karaduvar sahilinde yaşanan bu olay, çevreye ve insan sağlığına karşı büyük bir sorumsuzluktur. Akdeniz Belediyesi olarak çevreyi kirleten hiçbir eyleme göz yummayacağız. Emniyet güçlerimizle işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Okuduğu okulun öğrencileri, Mersinli şehit Mutlu'yu unutmadı
        Okuduğu okulun öğrencileri, Mersinli şehit Mutlu'yu unutmadı
        Mersin'de öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı
        Mersin'de öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı
        Mersin'deki Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 6 branşta müsabakal...
        Mersin'deki Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 6 branşta müsabakal...
        Mersin'de kullanılmayan evde bir kişi ölü bulundu
        Mersin'de kullanılmayan evde bir kişi ölü bulundu
        Mersin'de 21 yaşındaki Efe Ali harabe evde ölü bulundu
        Mersin'de 21 yaşındaki Efe Ali harabe evde ölü bulundu
        Mersin'de 21 yaşındaki Efe Eli harabe evde ölü bulundu
        Mersin'de 21 yaşındaki Efe Eli harabe evde ölü bulundu