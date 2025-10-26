Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Hayes 10, Geiselsoder 22, Burke 10, Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 11, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 9
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 7, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 24, Elif Bayram, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Derin Erdoğan 8, Kuier 5, Sehernaz Çidal
1. Periyot: 20-20
Devre: 38-35
3. Periyot: 57-51
Beş faulle çıkan: 39.44 Büşra Akbaş (ÇİMSA ÇBK Mersin)
MERSİN
