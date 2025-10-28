Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mut'ta "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde, "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:37
        Mut'ta "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı
        Mersin'in Mut ilçesinde, "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" düzenlendi.

        Mut Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla belediyenin konferans salonunda düzenlenen konferansa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan İl Müftüsü Aydın Yığman, namazın bireysel ve toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak tüm din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

        Mut Müftüsü Hasan Akcan da camilerin ve din görevlilerinin toplumun manevi inşasındaki rolüne dikkat çekti.

        Konferansın sonunda, ilçede yapımı süren yeni Kur'an kursu inşaatına destek veren hayırseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

        Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

