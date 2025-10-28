Mut'ta "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" düzenlendi.

Mut Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla belediyenin konferans salonunda düzenlenen konferansa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Aydın Yığman, namazın bireysel ve toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak tüm din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Mut Müftüsü Hasan Akcan da camilerin ve din görevlilerinin toplumun manevi inşasındaki rolüne dikkat çekti.

Konferansın sonunda, ilçede yapımı süren yeni Kur'an kursu inşaatına destek veren hayırseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.