Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, şehit Naci Bozoğlu'nun annesi Leyla Bozoğlu'na ziyarette bulunan Şener, ailenin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

        Şehit annesiyle sohbet eden Şener, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

        Şener, Kıbrıs gazisi Ahmet Şendul'u da evinde ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, şehit ve gazileri minnetle anarak, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz ve milletimiz daima sizlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den 29 Ekim Cumhuriyet Ba...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den 29 Ekim Cumhuriyet Ba...
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mersin'de "Cumhuriyet Yolunda" sergisinin açılışını yapıldı
        Mersin'de "Cumhuriyet Yolunda" sergisinin açılışını yapıldı
        Mersin'de "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı resim sergisi açıldı
        Mersin'de "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı resim sergisi açıldı
        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Mut'ta "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı
        Mut'ta "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı