Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, şehit Naci Bozoğlu'nun annesi Leyla Bozoğlu'na ziyarette bulunan Şener, ailenin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Şehit annesiyle sohbet eden Şener, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Şener, Kıbrıs gazisi Ahmet Şendul'u da evinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, şehit ve gazileri minnetle anarak, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz ve milletimiz daima sizlerin yanındadır." ifadelerini kullandı.