Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin vefat eden babasının cenazesi defnedildi

        Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitiren emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi'nin cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:06 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin vefat eden babasının cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitiren emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi'nin cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 26 Ekim'de hayatını kaybeden 79 yaşındaki Verdi'nin naaşı, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

        Cenaze törenine Verdi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet müdürleri, askeri ve mülki erkan katıldı.

        İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar'ın kıldırdığı namazın ardından emekli emniyet müdürü Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda defnedildi.

        Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan gaziye ziyaret
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan gaziye ziyaret
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Akkuyu NGS'nin Otomatik Süreç Kontrol Sistemi'nin teslimatı tamamlandı
        Akkuyu NGS'nin Otomatik Süreç Kontrol Sistemi'nin teslimatı tamamlandı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den şehit aileleri ve gaz...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den şehit aileleri ve gaz...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den 29 Ekim Cumhuriyet Ba...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den 29 Ekim Cumhuriyet Ba...
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı