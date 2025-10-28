Mersin'de Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin vefat eden babasının cenazesi defnedildi
Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitiren emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi'nin cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 26 Ekim'de hayatını kaybeden 79 yaşındaki Verdi'nin naaşı, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.
Cenaze törenine Verdi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet müdürleri, askeri ve mülki erkan katıldı.
İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar'ın kıldırdığı namazın ardından emekli emniyet müdürü Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda defnedildi.
Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
