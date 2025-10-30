Habertürk
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:33
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evindeki dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

