Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin evindeki dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

