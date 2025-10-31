Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:47 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:47
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 1 kilo 920 gram sentetik uyuşturucu, 100 mililitre aseton, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

