Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 1 kilo 920 gram sentetik uyuşturucu, 100 mililitre aseton, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.