Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde 31 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:45 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde 31 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 31 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişinin ilçede olduğunu belirledi.

        Operasyon sonucu yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        'Sahte loca bileti' satışı ile dolandırıcılık iddiası; 5 tutuklama
        'Sahte loca bileti' satışı ile dolandırıcılık iddiası; 5 tutuklama
        Mersin'de futbol kulübü adına loca satışıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı t...
        Mersin'de futbol kulübü adına loca satışıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı t...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çimsa ÇBK Mersin - Venezia: 83-69
        Çimsa ÇBK Mersin - Venezia: 83-69
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi