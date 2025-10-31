Mersin'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde 31 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 31 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişinin ilçede olduğunu belirledi.
Operasyon sonucu yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
